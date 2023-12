Vaticano: “Ok conservazione parte ceneri in luogo significativo per il defunto”

Dicembre 12, 2023

Il Dicastero per la dottrina della Fede ha deciso: si potrà conservare una minima parte delle ceneri di un congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto. Ciò è possibile a patto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista.