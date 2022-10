Ottobre 17, 2022

Fabrizio Ventimiglia, presidente del Centro Studi Borgogna, presenta “Un game per la ricerca”. L’evento sportivo benefico ideato nel 2017 è giunto alla sua sesta edizione e in questi anni ha devoluto complessivamente oltre 140 mila euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing.