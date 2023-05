Maggio 29, 2023

La Guardia di Finanza di Verbania, coordinati dalla locale Procura, ha proceduto al sequestro preventivo di una pista cicloturistica per e-bike tra i comuni di Macugnaga e Saastal, sul Monte Rosa, ancora in fase di realizzazione, finanziata dal Comune di Macugnaga con fondi del Programma Interreg Italia-Svizzera per un importo di 1,5 milioni di euro