Veronesi (Fondazione Veronesi): “Grazie a ricerca scientifica miglioriamo possibilità guarigione pazienti”

Ottobre 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Grazie alla ricerca scientifica, in questi anni abbiamo migliorato tantissimo le possibilità di guarigione e sopravvivenza del paziente, in particolare per coloro che sono affetti da malattie neoplastiche, che hanno visto in questi ultimi dieci anni un progresso della ricerca veramente importante e significativo.”. Lo ha detto Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi, a margine del concerto esclusivo a cura dell’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala, organizzato per celebrare i vent’anni di attività della Fondazione e finanziare la ricerca scientifica nell’ambito dei tumori tipicamente femminili. Main sponsor e sostenitore dell’evento è Polestar, marchio svedese di veicoli elettrici ad alte prestazioni che con Fondazione Umberto Veronesi condivide la mission di migliorare il futuro della società.