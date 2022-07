Luglio 6, 2022

E’ durato circa un’ora l’atteso incontro chiarificatore tra il leader del M5s Giuseppe Conte e il presidente del Consiglio Mario Draghi. L’ex premier: ha confermato la lealtà dei pentastellati al governo, ma ha chiesto “discontinuità, interventi per i lavoratori, famiglie, imprese e cuneo fiscale”. Draghi ha chiesto tempo per valutare per richieste del M5S.