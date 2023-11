Vertice Onu sul clima a Dubai, Biden non ci sarà

Novembre 28, 2023

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rinuncia a partecipare al vertice Onu sul clima di Dubai (Cop28), al quale saranno presenti quasi 200 leader mondiali da Papa Francesco a re Carlo III di Inghilterra. Secondo gli analisti, dietro la decisione di disertare l’evento c’è l’impegno per arrivare a una tregua tra Hamas e Israele ed evitare che il conflitto si espanda all’intero Medio Oriente.