Giugno 1, 2023

Riflettori puntati sulla guerra in Ucraina nel secondo vertice della Comunità Politica Europea in Moldavia. Ospita 47 capi di Stato e di Governo, tra cui la presidente del Consiglio Meloni. “L’Europa non è solo regole e non è solo interessi. E’ soprattutto civiltà”, ha dichiarato” la premier.