Vetro, Cardini (Assovetro): “Rottame è materia prima importante, incremento del costo ha impatto anche ambientale”

Luglio 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’impatto ambientale che riguarda l’incremento del costo del rottame è importante e può avere effetti molto significativi: si va sempre di più verso utilizzo di rottame di scarsa qualità, che porta un incremento di ciò che va in discarica e una qualità peggiore di rottame che va in vetreria. Il rottame dal vetro è una delle materie più importanti per l’economia italiana, dobbiamo utilizzare al massimo ciò che viene dal riciclo. Il rottame va monitorato e verificato evitando che venga disperso o utilizzato in un arco di distanza minimo possibile per avere un impatto significativo sull’ambiente.” Ha dichiarato Roberto Cardini, Presidente sezione contenitori di Assovetro a margine dell’Assemblea annuale di Assovetro, l’Associazione nazionale degli industriali del Vetro.