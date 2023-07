Luglio 28, 2023

In queste ore si registra traffico in costante aumento per l’esodo di fine luglio con l’incrocio tra chi torna a casa dalle vacanze di fine luglio con chi si mette in viaggio per le ferie di agosto. Fino a domenica 30 luglio è previsto bollino rosso lungo tutta la rete autostradale, in particolare in direzione Sud.