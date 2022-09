Settembre 19, 2022

”Il pronunciamento dell’Oms colpisce un settore strategico del Made in Italy agroalimentare con 12 miliardi di euro di fatturato: un comparto che offre opportunità di lavoro a milioni” di italiani “dalla vigna alla tavola”. E’ quanto afferma la Coldiretti commentando il documento, adottato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).