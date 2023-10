Ottobre 12, 2023

Oltre 300.000 litri di prodotto in fermentazione o già trasformato in vino sono stati sequestrati nel corso di una campagna di controllo nel settore di produzione e commercializzazione dei vini, messa a segno dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute. Sono state eseguite 960 ispezioni, durante le quali sono emerse 239 situazioni di non conformità, precisa il Nas.