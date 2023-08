Vino, Francia sorpassa Italia

Agosto 22, 2023

Per la prima volta dopo anni l’Italia non è più il maggiore produttore mondiale di vino, superata in quantità dalla Francia se le prime stime sulla vendemmia in corso segnata dal grande caldo saranno confermate. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento alla vendemmia in corso lungo la Penisola e Oltralpe che potrebbe concludersi con uno storico sorpasso dal punto di vista dei volumi. In Italia, sottolinea la Coldiretti, si stima una produzione in calo del 14%, intorno ai 43 milioni di ettolitri contro i 50 milioni registrati la scorsa stagione.