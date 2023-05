Maggio 22, 2023

Irlanda primo Paese europeo ad adottare l’etichettatura degli alcolici con avvertenze sanitarie. Le etichette dovranno indicare il contenuto calorico, i grammi di alcol nel prodotto e contenere avvertenze sul rischio durante la gravidanza, rischio di malattie del fegato e di tumori mortali. La scelta dell’Irlanda è ritenuta da diversi Paesi Ue, tra cui l’Italia, “ingiustificata e sproporzionata”, perché considerata una barriera agli scambi commerciali.