Violenza di Genere: Di Russo (Regione Lazio), “Un milione di euro in più per contrasto fenomeno”

Gennaio 30, 2024

“Questo nuovo corso della Regione Lazio tiene moltissimo a mettere in campo tutte le proprie forze per aiutare le donne sul territorio e lo sta facendo attraverso finanziamenti. Oltre ai 2 milioni di euro stanziati negli scorsi anni, abbiamo deciso di inserire un altro milione per incrementare gli aiuti alle donne”. Lo ha detto la Vicecapo Gabinetto vicaria del Presidente della Regione Lazio, Civita Di Russo, a margine del primo anniversario di vita del CAV – centro antiviolenza – presente nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Tor Vergata.