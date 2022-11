Violenza Donne: “Non sei sola”, McDonald’s e Roma Capitale insieme per promuovere il 1522

Novembre 18, 2022

“Non sei sola. Lasciati aiutare”. E’ questo il messaggio lanciato da McDonald’s Italia insieme all’Assessorato alle Politiche per la Sicurezza, alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale e all’associazione Differenza Donna all’evento di lancio dell’iniziativa grazie alla quale nei servizi dedicati alle donne dei ristoranti McDonald’s di Roma e provincia saranno affissi degli adesivi per promuovere la conoscenza del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La campagna permetterà di raggiungere i circa 150mila cittadini che ogni giorno frequentano i 73 McDonald’s di Roma e provincia e di informare su uno dei più importanti strumenti di supporto delle donne che vivono in condizioni di violenza.