Violenza sulle donne, De Bellis (Coop): “Vogliamo produrre non solo valore economico ma anche sociale”

Novembre 11, 2023

“Con le iniziative che portiamo sul territorio, come quella odierna, vogliamo che la nostra azione economica non produca solo un valore economico, ma produca anche un valore sociale”. Lo ha detto Alfredo De Bellis, vice presidente di Coop Lombardia, intervenuto in occasione dell’evento dedicato al personale con cui Coop Lombardia rinnova il suo impegno nel diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulla responsabilità individuale.