Violenza sulle donne, Rinaldi (Unitelma Sapienza): “Consapevolezza è chiave per libertà”

22 Novembre 2024

“I comportamenti di violenza economica sono trasversali e possono riguardare tutte le donne, in quanto purtroppo nessuna donna è completamente sicura e al riparo. Un passaggio fondamentale per essere potenzialmente più libere è proprio la consapevolezza”. A dirlo è Azzurra Rinaldi, economista e direttrice della School of Gender economics dell’università Unitelma Sapienza, intervenuta al lancio della terza edizione della campagna di raccolta fondi “Insieme per le Donne”, promossa da Bper Banca in favore del Fondo Autonomia di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza.