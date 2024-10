Viora (Aogoi): “Al congresso ginecologia ripensare ruolo ospedale in percorso assistenza”

31 Ottobre 2024

“Va ripensato il ruolo dell’ospedale. Dobbiamo essere accanto alle donne in un percorso di prevenzione di diagnosi e di cura delle malattie che comprendono un percorso non solo diverso per quanto riguarda la gestione della fisiologia e della patologia, ma anche proprio un collegamento tra le varie strutture che operano a formare la sanità italiana: il territorio, l’ospedale e, appunto, l’università. Il percorso deve però essere virtuoso”. Così Elsa Viora, past president Aogoi, Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani, in occasione del 99° Congresso nazionale della Sigo, Federazione italiana di ginecologia e ostetricia (Aogoi-Agui-Agite), in calendario dal 3 al 6 novembre a Firenze.