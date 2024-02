Viora: “Importante creare consapevolezza della malattia”

Febbraio 13, 2024

“La vitiligine è una malattia che ha ripercussioni sistemiche e predispone a tante altre patologie, come malattie reumatiche, diabete, malattie cardiovascolari e depressione. Non è riconosciuta come malattia e questo comporta la mancanza di tutele previdenziali per i pazienti. E’ necessaria una campagna d’informazione” così Ugo Viora, presidente Associazione nazionale “Gli Amici per la Pelle” ANAP, in occasione della presentazione del Manifesto per i diritti dei pazienti affetti da vitiligine presso il Senato della Repubblica.