Novembre 9, 2022

Visita di Stato in Olanda per il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Nella tre giorni nel Paese dei tulipani, il Capo dello Stato è accompagnato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mattarella è giunto ad Amsterdam, dove ha incontrato il Re e la Regina dei Paesi Bassi. Nelle prossime ore gli incontri con i massimi esponenti del governo olandese.