Vita: “Depressione è malattia di cui soffrono 3 mln di italiani”

Giugno 8, 2022

Antonio Vita, Professore ordinario di psichiatria Università di Brescia, Direttore del dipartimento di salute mentale di Brescia e Vice presidente della Società italiana di psichiatria, ha illustrato quali sono i segni distintivi della depressione maggiore in occasione della conferenza stampa organizzata da Janssen, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, per la presentazione di un farmaco innovativo per la cura della depressione maggiore farmaco-resistente.

