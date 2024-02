Vitiligine: un Manifesto per ottimizzare la gestione della malattia

Febbraio 16, 2024

Your browser does not support the video tag.

La vitiligine, spesso ridotta ad una semplice questione estetica, è in verità una malattia autoimmune cronica che coinvolge 330 mila pazienti. Riconoscimento, eliminazione dello stigma, accesso alle cure, creazione di percorsi di assistenza e supporto psicologico sono le cinque azioni da intraprendere, raccolte nel Manifesto presentato al Senato, per ottimizzare la gestione di questa patologia. La vitiligine, oltre ad ansia e depressione è spesso associata a malattie sistemiche, per questo è importante la creazione di percorsi di assistenza, soprattutto ora che la ricerca ha aperto scenari terapeutici potenzialmente rivoluzionari.