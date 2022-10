Ottobre 28, 2022

Vola l’inflazione ad ottobre secondo i dati dell’Istat che rileva un aumento del 3,5% su base mensile e dell’11,9% su base annua (da +8,9% del mese precedente). Bisogna risalire al marzo 1984 per un tendenziale dell’indice generale pari a +11,9%” commenta l’Istituto. La forte accelerazione si deve soprattutto ai prezzi dei Beni energetici (da +44,5% di settembre a +73,2%) e, in misura minore, ai prezzi dei Beni alimentari