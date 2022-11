Novembre 10, 2022

A margine della conferenza stampa di presentazione di Iqos Iluma, il dispositivo più avanzato del portafoglio di prodotti senza combustione di Philip Morris International, azienda leader nel settore, Stefano Volpetti, Presidente Smoke-Free Products Category & Chief Consumer Officer di Philip Morris International, presenta le caratteristiche peculiari del nuovo dispositivo.