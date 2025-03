Von der Leyen presenta piano per riarmare l’Europa

4 Marzo 2025

L’Europa “è pronta” a fare quello che serve per difendersi. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando a Bruxelles il piano in cinque punti ‘Rearm Europe’, elaborato in vista del summit straordinario di giovedì. “Viviamo in tempi molto pericolosi” aggiunge.