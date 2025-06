We Make Future, in Arabia Saudita con una grande edizione a dicembre 2026

6 Giugno 2025

“Abbiamo presentato sul main stage della manifestazione insieme alle nostre aziende partner quella che sarà una vera e propria edizione del WMF, un’edizione globale in Arabia Saudita a Riyadh 8, 9, 10 dicembre 2026” A fare l’annuncio è Cosmano Lombardo Ceo di Search on e ideatore del We Make Future la fiera dell’innovazione tecnologica di Bologna. “Sarà un vero e proprio evento, l’Arabia Saudita si sta muovendo sull’intelligenza artificiale ma non solo, è la nazione su cui si sta lavorando maggiormente intrecciando i temi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sarà Saudi Arabia make the future, una progettualità su cui crediamo molto, abbiamo già iniziato a lavorare”