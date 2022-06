We the Italians: Gumina, “Con Transatlantic Investment Committee promuoviamo coinvestimenti transatlantici nelle tecnologie”

Giugno 22, 2022

“Il Transatlantic Investment Committee è la prima piattaforma lanciata da Amerigo insieme a Federmanager e CSA, che da oggi radunerà anche il NIAF e We The Italians, dedicata alla promozione degli coinvestimenti transatlantici nelle tecnologie individuate dal trattato Trade Technology Council tra Stati Uniti ed Europa”. Così il Presidente dell’Associazione Amerigo, Andrea Gumina, a margine del primo Gala Dinner di We the Italians tenutasi a Roma presso il Circolo del Ministero degli Esteri. “Il premio che assegniamo oggi è molto importante perché ricorda le quattro libertà che nel 1941 il presidente Roosevelt citò nel suo discorso prima di entrare in guerra. Ci sono 4 premiati di livello: il Monsignor Paglia, il giornalista Semprini, Antonio Fagioli e il professor Avano, tutti con un’opera su ognuna delle quattro libertà citate da Roosevelt”, ha concluso.