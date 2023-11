Welfare al centro in apertura della 101esima Assemblea nazionale Manageritalia

Novembre 24, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si è aperta con una tavola rotonda “Produttività, Sussidiarietà, Perequazione: i nodi da sciogliere per un nuovo Patto Sociale”, tutta dedicata al tema del welfare, la 101esima Assemblea nazionale di Manageritalia, in svolgimento a Milano. Al centro del dibattito la necessaria sinergia tra pubblico e privato e la promozione di un welfare sussidiario.