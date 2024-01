Welfare aziendale, Zedda (SCAI): “Strategia convincente importante per integrare discorso economico”

Gennaio 26, 2024

Your browser does not support the video tag.

Una strategia di welfare convincente a colloquio è più importante rispetto a parlare esclusivamente della componente economica. I benefit sono fondamentali perché vanno a incidere sul benessere nel contesto lavorativo e quello personale.” Ha dichiarato Paola Zedda, Corporate HR Manager del gruppo SCAI a margine dell’evento “Welfare day” organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee.