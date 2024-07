Welfare, Insenga (Adnkronos): “Centrale equilibrio tra lavoro e vita privata”

11 Luglio 2024

“Occuparsi di equilibrio fra il tempo passato a lavorare e il tempo personale è un tema centrale. Ci siamo occupati dei caregiver, dei genitori, di tutti i ruoli che le persone assumono all’interno di un’azienda e di come l’azienda e la politica possano rispondere alle loro esigenze. Ci sono i presupposti per fare in modo che si possano fare dei passi in avanti e che il lavoro venga visto come uno strumento per migliorare le condizioni di vita delle persone”. Così, il vicedirettore di Adnkronos, Fabio Insenga, durante il nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, a Palazzo dell’informazione in occasione della Giornata mondiale della Popolazione.