Welfare, Rizzitano (Aisla): “Presenti sul territorio in rappresentanza nostri caregiver”

11 Luglio 2024

“In Regione Lazio è stata da poco emanata la legge a tutela e riconoscimento del caregiver”. Aisla, l’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, “ha contribuito con degli emendamenti che sono stati accolti in seguito alle audizioni anche in Commissione e, a livello nazionale, siamo presenti e partecipi per dare il nostro contributo alle Istituzioni in rappresentanza di tutti i nostri caregiver”. E’ quanto spiegato da Paola Rizzitano, presidente e consigliere nazionale Aisla Aps sezione Lazio, in occasione dell’appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, a Palazzo dell’informazione.