Welfare sussidiario, Ciucciovino (uniRomaTre): “Va incoraggiato”

Novembre 24, 2023

“Il welfare sussidiario è una porzione importantissima del sistema di protezione delle persone e quindi è un tipo di welfare che va sicuramente incoraggiato”. Queste le parole di Silvia Ciucciovino, professoressa Diritto del lavoro presso l’università degli studi Roma Tre, a margine della tavola rotonda “Produttività, Sussidiarietà, Perequazione: i nodi da sciogliere per un nuovo Patto Sociale” svoltasi in occasione della prima delle due giornate della 101esima Assemblea nazionale di Manageritalia.