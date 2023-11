Welfare sussidiario, Faioli (uniCatt): “Rafforzare bilateralità e rivedere legislazione 2016”

Novembre 24, 2023

“Per dare più spazio al welfare sussidiario bisogna lavorare su due fronti: da una parte si deve rafforzare la bilateralità dei contratti collettivi e dall’altra si deve ridefinire o introdurre alcuni accorgimenti alla legislazione del 2016, che ha consolidato il meccanismo di welfare aziendale”. Così Michele Faioli, professore di Diritto del lavoro presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a margine della tavola rotonda “Produttività, Sussidiarietà, Perequazione: i nodi da sciogliere per un nuovo Patto Sociale” svoltasi in occasione della prima delle due giornate della 101esima Assemblea nazionale di Manageritalia.