Welfare, viceministro Bellucci: “Governo attento a tema demografico con riforma su terza età”

11 Luglio 2024

“Le persone vengono curate dalle persone, soprattutto gli aspetti demografici sono fondamentali. La demografia ci serve per intercettare il futuro, per poter governare i processi economici, sociali e, ovviamente, del lavoro. L’Italia è la prima nazione in Europa per numero di anziani, la seconda al mondo, con un tasso di natalità che scende sempre di più e quindi, ovviamente, abbiamo delle criticità che devono essere governate. Il governo Meloni sin dall’inizio ha dato priorità a questi aspetti varando la prima riforma in favore della terza età, una riforma che si aspettava da vent’anni”. Lo ha detto Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, in occasione della Giornata mondiale della popolazione.