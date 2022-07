Luglio 12, 2022

Si ampliano le Reazioni su WhatsApp, includeranno una tastiera completa di emoji compresa la selezione della tonalità della pelle. Ad annunciarlo Mark Zuckerberg in un post, a pochi giorni dalla Giornata mondiale degli emoji che si celebra il 17 luglio.

Gli utenti della chat ora potranno utilizzare qualsiasi emoji per reagire a un messaggio WhatsApp, non solo le sei emoticon ora disponibili per le Reaction.