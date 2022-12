Dicembre 2, 2022

Quasi mezzo miliardo di utenze Whatsapp violate, con le informazioni personali che ora sarebbero in vendita sul dark web. Questo quanto afferma un noto sito di hackering, secondo il quale il database sottratto conterrebbe 487 milioni di numeri di cellulare di 84 Paesi, tra cui l’Italia. Obiettivo dell’acquisto di dati sarebbe il phishing. Silenzio di Meta sul caso.