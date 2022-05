Maggio 31, 2022

Nel weekend del 28 e 29 maggio si è tenuto a Lesa, sul Lago Maggiore, il quarto Borgogna Summit, quarto workshop multidisciplinare organizzato dal Centro Studi Borgogna. Due giorni dedicati a iniziative di natura civica, culturale e scientifica con momenti di svago e sport. Tanti gli speech e i tavoli tematici organizzati dal Csb con ospiti importanti come il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’ex magistrato Gherardo Colombo.