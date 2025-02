World Nutella Day, al Maxxi di Roma un evento speciale per la crema spalmabile più famosa al mondo

6 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

Il 5 febbraio di ogni anno si celebra il World Nutella® Day, ricorrenza nata nel 2007 dall’idea spontanea di una blogger americana, che ha voluto creare una giornata speciale per riunire la community mondiale e celebrare, attraverso i social media, la passione per la crema alla nocciola e cacao più famosa al mondo. Quest’anno, per celebrare il World Nutella® Day in Italia, Nutella® è stata protagonista di un evento svoltosi al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, nel contesto dell’esposizione Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella® per i suoi 60 anni.