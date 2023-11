Wwf: ogni anno in Europa buttati 12 chili di indumenti a persona

Novembre 25, 2023

Ogni anno in Europa vengono buttati via circa 5 milioni di tonnellate di indumenti, circa 12 kg a persona che finiscono negli inceneritori e nelle discariche, dentro e fuori l’Europa. Lo sottolinea il Wwf. Si stima che solo l’1% di tutti i vestiti in Europa venga riciclato in nuovi prodotti.