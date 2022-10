Xi: “Riunificazione con Taiwan va realizzata”

Ottobre 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Risolvere la questione di Taiwan è un problema dei cinesi, che sarà risolto dai cinesi”. E’ questo il monito lanciato agli Stati Uniti da Xi Jinping nel suo discorso di apertura del XX Congresso del Partito comunista cinese, in cui ha ribadito l’impegno e la determinazione ad ottenere “con tutti i mezzi necessari” la riunificazione con Taiwan.

“Le ruote della storia stanno marciando verso la riunificazione e il ringiovanimento della grande nazione cinese, la completa riunificazione deve essere realizzata e può essere senza dubbio raggiunta”, ha detto il presidente cinese raccogliendo il più forte applauso dai 2300 delegati. “Noi continueremo a puntare ad una riunificazione pacifica con la massima sincerità ed impegno – ha poi aggiunto – ma non prometteremo mai di rinunciare all’uso della forza e ci riserviamo l’opzione di adottare tutte le misure necessarie”.