Ottobre 7, 2023

A Napoli si è svolta la tre giorni del XX convegno nazionale del CoDAU, l’organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte le università italiane, in programma presso l’Università Federico II. Tema della tre giorni l’impatto sociale delle università e le richieste della nuova generazione.