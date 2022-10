XXII Congresso nazionale SIOMMMS a Bari: focus su osteoporosi e vitamina D

Ottobre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

In corso a Bari il XXII Congresso nazionale SIOMMMS, la più importante società scientifica che si occupa dell’osteoporosi, delle malattie metaboliche dello scheletro e dei disordini del ricambio minerale. Esperti internazionali si stanno confrontando sulle novità, formando i giovani clinici e ricercatori arrivati da ogni angolo d’Italia. Durante i lavori è stato presentato il progetto Impact, si è discusso sul ruolo della vitamina D e del nuovo farmaco Romosozumab che contribuirà a combattere l’osteoporosi