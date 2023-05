Maggio 9, 2023

“Il fatto che il giudice neanche si sia presentato, oggi, per la decima udienza del processo è un segno di gradasso disprezzo per i diritti umani da parte della magistratura egiziana”. Lo ha dichiarato in una nota Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando l’aggiornamento al 18 luglio del processo nei confronti dello studente egiziano dell’Università di Bologna, Patrick Zaki.