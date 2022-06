Giugno 21, 2022

E’ stato aggiornato al 27 settembre il processo che vede imputato Patrick Zaki. Lo ha riferito lo stesso studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna su Twitter. Si tratta dell’ennesimo rinvio del processo a Zaki, che è stato scarcerato lo scorso dicembre ed è in attesa di giudizio.