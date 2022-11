Novembre 29, 2022

Il tribunale di Mansoura ha rinviato al 28 febbraio il processo contro lo studente egiziano dell’università di Bologna Patrick Zaki, attivista per i diritti umani. Lo ha reso noto lo stesso Zaki su Twitter. Arrestato il 7 febbraio 2020 al suo arrivo all’aeroporto del Cairo, Zaki è stato scarcerato l’8 dicembre 2021 e potrà rimanere in libertà fino alla fine del processo.