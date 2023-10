Ottobre 20, 2023

Obiettivo di Mosaico delle Meraviglie, un’opera collettiva per la collettività è quello di omaggiare la città di Messina e la Sicilia intera che è un’isola ricca di meraviglie.

Birra Messina omaggia da sempre la Sicilia con le sue iniziative attivandosi con un’opera costante di valorizzazione in partnership con la cooperativa Birrificio Messina ed AIGU che con nove artisti della ceramica hanno inteso dare lustro ad un quartiere difficile in via di recupero.