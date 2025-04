Zaminga (Heineken Italia): “Impegno concreto per fare qualcosa di valore per Messina e la sua comunità”

2 Aprile 2025

“’Le Panchine delle Meraviglie’ è un progetto di rigenerazione urbana che incarna perfettamente lo spirito di Birra Messina Cristalli di Sale: quello di aggiungere meraviglia al quotidiano, trasformando, attraverso l’arte, luoghi ordinari in luoghi straordinari di bellezza e condivisione”. Così Ilaria Zaminga, External Communication Manager di Heineken Italia, inaugurando ieri l’installazione artistica donata alla città da Birra Messina Cristalli di Sale. “Dopo l’opera “Il Mosaico delle Meraviglie”, con cui due anni fa Birra Messina ha contribuito alla riqualificazione di Fondo Saccà -prosegue Zaminga- ancora una volta abbiamo voluto dimostrare il nostro impegno concreto per fare qualcosa che fosse di valore per Messina e la sua comunità. Abbiamo lavorato sinergicamente con il sindaco Federico Basile, l’assessore Massimo Finocchiaro, la Fondazione Me.S.S.In.A., l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco (AIGU), gli artisti siciliani e l’Autorità Portuale per creare qualcosa che potesse far riscoprire la meraviglia in chiunque si trovi a passare da questa splendida Passeggiata a Mare”.