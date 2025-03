Zanetti (Gemmo spa): “Gemmo porta a Rimini il progetto di cold ironing”

6 Marzo 2025

“Gemmo ormai ha compiuto 105 anni l’anno scorso e quindi di progetti di efficienza energetica ne abbiamo veramente tantissimi. Oggi, per prendere in esempio settori tra abbastanza particolari, come quelli dei cosiddetti hard to abate, abbiamo tutti i progetti di cold ironing, una modalità nuova che prevede la elettrificazione delle banchine dei porti” Sono le parole di Alessio Zanetti direttore generale della Gemmo spa al Key Energy di Rimini la fiera di riferimento della transizione energetica. “Le navi, quando arrivano nei porti, non rimangano con i motori accesi ma sono alimentate attraverso l’elettricità che deriva da fonte rinnovabile, che poi è portata alle imbarcazioni grazie a tutta l’elettrificazione della banchina, quindi a tutte quelle che riguardano le cabine di alta, di media, la distribuzione, gli inverter e tutti i cavi che permettono alla nave di andare avanti. Questo è un progetto importantissimo, che è stato anche finanziato dal PNRR, che quindi ha accelerato moltissimo questa transizione energetica.”