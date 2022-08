Agosto 8, 2022

Scambio di accuse tra Kiev e Mosca sull’attacco nella zona dell’impianto di Zaporizhzhya, nel sud dell’Ucraina. “Qualsiasi attacco a una centrale nucleare è una cosa suicida” ha dichiarato oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.