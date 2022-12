Dicembre 2, 2022

“Finalmente la Procura si è mossa, la Juve ha commesso irregolarità. Con l’arrivo nel calcio di stati come il

Qatar nessuno è stato in grado di reggere la concorrenza”. Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello

Sport, intervenuto a Roma alla IV edizione di Sud e Futuri dal titolo Mezzogiorno Strategico, evento

organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, LaC

Network e ViaCondotti21-LaCapitale.